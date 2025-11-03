Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 1. Christopher Street Day in Northeim

Northeim (ots)

Northeim, Samstag, 01.11.2025, 12.00 Uhr - 14.35 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am vergangenen Samstag fand im Rahmen des Christopher Street Days (CSD) Northeim ein Aufzug vom Bahnhofsvorplatz in die Innenstadt statt. Rund 250 Teilnehmende nahmen ab 12.00 Uhr an dem friedlich verlaufenden Demonstrationszug mit geplanten Zwischenkundgebungen teil.

Die Versammlung wurde durch die Versammlungsleiterin am Abschlusskundgebungsort nach weiteren Redebeiträgen gegen 14.35 Uhr beendet.

Im Verlauf der Veranstaltung kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer außenstehende Person und den Versammlungsteilnehmenden. Die eingesetzten Polizeikräfte führten eine Identitätsfeststellung bei der außenstehenden Person durch. Eine strafrechtliche Relevanz wird geprüft. Der Versammlungsablauf wurde hierdurch nicht beeinträchtigt. Ferner kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

