Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aggressive Person im Zug fährt ohne Fahrschein und beleidigt und bedroht das Zugpersonal

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck / Kreiensen, Bahnhofstraße, 28.10.2025, 23:30-00:30 Uhr Am Abend des 28.10.2025 wurde eine 31-jährige männliche Person in einem METRONOM Zug zwischen Hannover und Göttingen festgestellt, welche bei der Kontrolle durch das Zugpersonal keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte. Das Zugpersonal wurde bei der Kontrolle durch die Person beleidigt und bedroht. Durch die hinzugezogenen Polizeikräfte aus Bad Gandersheim und Einbeck wurde die Person aus dem Zug befördert. Es wurden zwei Strafanzeigen gefertigt.

Zeugen die den Sachverhalt beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer ist: 05382 95390 (at)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell