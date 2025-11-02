Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung durch Pfeffersprayeinsatz

Northeim (ots)

37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Samstag, 01.11.2025, 22:10 Uhr

Northeim (hot)

An der genannten Örtlichkeit gerieten drei Personen in einen verbalen Streit. Im Verlauf des Streits setzte eine bislang unbekannte männliche Person Pfefferspray gegen einen 33-Jährigen ein. Durch das Pfefferspray erlitt dieser eine Augenreizung und wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel.: 05551/9148-0).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell