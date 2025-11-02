Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446, Sonntag, 02.11.2025, 01:18 Uhr

Northeim (hot)

Bei einer Verkehrskontrolle eines 25-jährigen Pkw-Fahrers ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen. Im Rahmen der Kontrolle erhärteten sich die Anhaltspunkte und ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Methamphetamine und Amphetamine.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

