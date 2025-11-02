Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Greene

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck / Greene, 31.10.2025, 19:00-07:30 In der Straße Hohler Weg in Greene kam es in dem Zeitraum zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr, und Samstagmorgen, 07:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte dabei starken Flurschaden in einem Straßengraben. Dabei wurde das Fahrzeug ebenfalls beschädigt. Durch die eing. Polizeibeamten konnten diverse Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche zu einem silbernen Opel gehören könnten.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 05382 95390 (at)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell