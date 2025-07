Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in Ludwigshafen-Süd

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, 19.07.2025, in der Zeit zwischen 04:10 Uhr bis 11:00 Uhr, fuhr ein Verkehrsteilnehmer in der Wielandstraße in Ludwigshafen-Süd an den ordnungsgemäß geparkten Pkw der Geschädigten und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An dem weißen Mercedes-Benz der Geschädigten entstand durch den bislang unbekannten Unfallverursacher ein Streifschaden am Heckstoßfänger (Schaden ca. 500 Euro).

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

