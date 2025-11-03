Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Person beschädigt Haustür - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Entenmarkt, Freitag, 31.10.2025, 19.00 Uhr bis Samstag, 01.11.2025, 08.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte zwischen vergangenen Freitagabend und Samstagmorgen mit einem bislang nicht näher bekannten Gegenstand eine Haustür am Entenmarkt in Northeim. Die beiden äußeren Glaseinsätze der Haustür wurden hierbei zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 200,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der unbekannten Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

