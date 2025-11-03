PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Person beschädigt Haustür - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Entenmarkt, Freitag, 31.10.2025, 19.00 Uhr bis Samstag, 01.11.2025, 08.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person beschädigte zwischen vergangenen Freitagabend und Samstagmorgen mit einem bislang nicht näher bekannten Gegenstand eine Haustür am Entenmarkt in Northeim. Die beiden äußeren Glaseinsätze der Haustür wurden hierbei zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 200,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der unbekannten Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 17:03

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Greene

    Bad Gandersheim (ots) - Einbeck / Greene, 31.10.2025, 19:00-07:30 In der Straße Hohler Weg in Greene kam es in dem Zeitraum zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr, und Samstagmorgen, 07:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte dabei starken Flurschaden in einem Straßengraben. Dabei wurde das Fahrzeug ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 10:54

    POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

    Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446, Sonntag, 02.11.2025, 01:18 Uhr Northeim (hot) Bei einer Verkehrskontrolle eines 25-jährigen Pkw-Fahrers ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Drogen. Im Rahmen der Kontrolle erhärteten sich die Anhaltspunkte und ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Methamphetamine und Amphetamine. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren