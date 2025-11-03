Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Northeim beendet Fahrt unter Alkohol

Northeim (ots)

37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Montag, 03.11.2025, 01.15 Uhr

NORTHEIM (mil)-

Eine Streife der Polizei Northeim kontrollierte am Montag um 01.15 Uhr einen 32-jährigen Mann, welcher mit seinem Pkw in der Güterbahnhofstraße unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Ihm wurde schließlich eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde von der Polizei Northeim beschlagnahmt.

