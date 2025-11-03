PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Northeim beendet Fahrt unter Alkohol

Northeim (ots)

37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Montag, 03.11.2025, 01.15 Uhr

NORTHEIM (mil)-

Eine Streife der Polizei Northeim kontrollierte am Montag um 01.15 Uhr einen 32-jährigen Mann, welcher mit seinem Pkw in der Güterbahnhofstraße unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Ihm wurde schließlich eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde von der Polizei Northeim beschlagnahmt.

    POL-NOM: Unbekannte Person beschädigt Haustür - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Entenmarkt, Freitag, 31.10.2025, 19.00 Uhr bis Samstag, 01.11.2025, 08.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person beschädigte zwischen vergangenen Freitagabend und Samstagmorgen mit einem bislang nicht näher bekannten Gegenstand eine Haustür am Entenmarkt in Northeim. Die beiden äußeren Glaseinsätze der Haustür wurden ...

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Greene

    Bad Gandersheim (ots) - Einbeck / Greene, 31.10.2025, 19:00-07:30 In der Straße Hohler Weg in Greene kam es in dem Zeitraum zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr, und Samstagmorgen, 07:30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte dabei starken Flurschaden in einem Straßengraben. Dabei wurde das Fahrzeug ...

