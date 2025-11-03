POL-NOM: Sachbeschädigung

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Montag, 03.11.2025, 01.15 Uhr NORTHEIM (mil)- Eine Streife der Polizei Northeim kontrollierte am Montag um 01.15 Uhr einen 32-jährigen Mann, welcher mit seinem Pkw in der Güterbahnhofstraße unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im ...

