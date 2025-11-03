POL-NOM: Sachbeschädigung
Uslar (ots)
Uslar, (go), Lange Straße, (ehem. Möbelhaus), Freitag, der 31.10.2025, 00:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter beschädigten mittels unbekanntem Gegenstand die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
