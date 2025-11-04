Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter THC-Einfluss E-Scooter gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee, Montag, 03.11.2025, 10.20 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 10.20 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 25-jährigen E-Scooter-Fahrer, der die Rückingsallee in Northeim befuhr.

Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln schließen lassen können. Der Northeimer gab im Gespräch den Konsum von THC am Vortag zu.

Bei dem 25-Jährigen wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell