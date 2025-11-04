PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand in einem Reihenhaus

Northeim (ots)

Northeim, Merianblick, Montag, 03.11.2025, 16.40 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 16.40 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Reihenhauses im Merianblick in Northeim.

Aufgrund eines unbeaufsichtigten Topfs auf einem eingeschalteten Herd geriet der Herd in Brand. Der Brand breitete sich anschließend auf die restliche Küche und das Esszimmer aus. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Eine Gefährdung für Personen bestand nicht. Der Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.

Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Durch die Stadt Northeim wurde die sechsköpfige Familie in einer Jugendherberge untergebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

