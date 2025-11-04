Northeim (ots) - Northeim, Merianblick, Montag, 03.11.2025, 16.40 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 16.40 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Reihenhauses im Merianblick in Northeim. Aufgrund eines unbeaufsichtigten Topfs auf einem eingeschalteten Herd geriet der Herd in Brand. Der Brand breitete sich anschließend auf die restliche Küche und das Esszimmer aus. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert ...

mehr