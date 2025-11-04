POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar, (go), Wiesenstraße, Parkplatz Einkaufsmarkt, Montag, der 03.11.2025, 08:20 Uhr. Eine 38- jährige PKW Fahrerin aus Höxter stieß beim Rangieren rückwärts gegen den, hinter ihr stehenden, PKW einer 58- jährigen aus Dassel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.
