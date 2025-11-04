PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wiesenstraße, Parkplatz Einkaufsmarkt, Montag, der 03.11.2025, 08:20 Uhr. Eine 38- jährige PKW Fahrerin aus Höxter stieß beim Rangieren rückwärts gegen den, hinter ihr stehenden, PKW einer 58- jährigen aus Dassel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 10:21

    POL-NOM: Einbruchdiebstahl

    Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, (Einkaufsmarkt), Montag, der 03.11.2025, zwischen 01:50 Uhr und 02:50 Uhr. Drei bislang unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln der Haupteingangstür in den Markt ein und entwendeten dort Tabakwaren im Wert von ca. 30.000 Euro. Anschließend entfernten sie sich mit einem PKW in unbekannte Richtung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:19

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), B 497, OT Schönhagen/Neuhaus, Montag, der 03.11.2025, 11:55 Uhr. Ein 37- jähriger Fahrer eines Linienbusses (Fahrschüler) befuhr die B 497 in Richtung Neuhaus. Auf Höhe der Ahlequelle geriet der Bus rechtsseitig auf den Grünstreifen und streifte die Leitschutzplanke. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 07:23

    POL-NOM: Brand in einem Reihenhaus

    Northeim (ots) - Northeim, Merianblick, Montag, 03.11.2025, 16.40 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 16.40 Uhr kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Reihenhauses im Merianblick in Northeim. Aufgrund eines unbeaufsichtigten Topfs auf einem eingeschalteten Herd geriet der Herd in Brand. Der Brand breitete sich anschließend auf die restliche Küche und das Esszimmer aus. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren