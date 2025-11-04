Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Eigentümer von verstorbener Hündin gesucht

Bild-Infos

Download

Northeim (ots)

Dassel, Landesstraße 549 zw. Dassel und Silberborn (Waldgrundstück), Dienstag, 28.10.2025, 06.45 Uhr

DASSEL (Wol)

Am Dienstag, den 28.10.2025 gegen 06.45 Uhr fand eine Frau eine tote Hündin in einem Waldgrundstück in unmittelbarer Nähe zu einem Parkplatz der Landesstraße 549. Die etwa 10-jährige Hündin (vermutlich Terrier-Mischling in Tricolor) wies einen sehr schlechten körperlichen Zustand auf. Am Gesäuge konnte ein großer Tumor festgestellt werden, wodurch die Hündin zu Lebzeiten starke Schmerzen gehabt haben wird, weshalb eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet wurde.

Bei der Untersuchung beim Tierarzt konnte ein nicht registrierter Transponderchip festgestellt werden. Auch bei Tierätzen im Umkreis war die Hündin oder die Transpondernummer nicht bekannt.

Hinweise zur Hündin oder deren Eigentümern bitte an die Polizei Einbeck unter 05561 31310.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell