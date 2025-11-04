PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrüger im Landkreis Northeim unterwegs - Präventionshinweise

Northeim (ots)

LANDKREIS NORTHEIM (Wol)

Die Polizei Northeim möchte aufgrund Meldungen in der letzten Woche vor Tricks, mit denen Betrüger versuchen, die Arglosigkeit vor allem älterer Menschen auszunutzen, warnen.

Im Landkreis Northeim wurden Hinterbliebene, die gerade einen Trauerfall zu beklagen hatten, von verdächtigen Personen mit dem Hinweis aufgesucht, dass man ein Freund des Verstorbenen sei. Mit dem Vorwand, die Schallplattensammlung aufzukaufen, habe man versuchte sich Zutritt in die Wohnung zu verschaffen.

Bei den uns bekannten Fällen kam es zu keinen finanziellen Schäden.

Wir raten allen Angehörigen davon ab, in der Traueranzeige die eigene Anschrift oder die des Verstorbenen anzugeben. Verwenden sie stattdessen die Anschrift und Telefonnummer des Bestattungshauses.

Zudem raten wir davon ab unbekannten Personen Zutritt zur eigenen Wohnung zu gewähren. Dieser Grundsatz gilt unabhängig von dem oben beschriebenen modus operandi.

Weitere Tipps unter

https://www.polizei-beratung.de/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 14:46

    POL-NOM: Unfallflucht

    Northeim (ots) - Northeim, Scharnhorstplatz, Montag, 03.11.2025, 08.30 - 12.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag im Zeitraum von ca. 08.30 bis 12.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz im Scharnhorstplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bisher unbekannte Person befuhr mit einem unbekannten Fahrzeug den Parkplatz und touchierte ein ordnungsgemäß geparktes Auto an der Front. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro an dem geparkten Auto. Zeuginnen und Zeugen, ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:21

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Wiesenstraße, Parkplatz Einkaufsmarkt, Montag, der 03.11.2025, 08:20 Uhr. Eine 38- jährige PKW Fahrerin aus Höxter stieß beim Rangieren rückwärts gegen den, hinter ihr stehenden, PKW einer 58- jährigen aus Dassel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/8006 150 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren