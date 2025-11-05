Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 51-jähriger Pkw-Fahrer mit über zwei Promille erwischt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Dienstag, 04.11.2025, 12.20 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Die Polizei Northeim führte am Dienstagmittag eine Verkehrskontrolle bei einem 51-jährigen Mann durch, welcher mit seinem Pkw die Güterbahnhofstraße in Northeim befuhr. Während der Kontrolle wurde auch ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Fahrer durchgeführt. Das Ergebnis: Knapp 2,2 Promille. Schließlich mussten die kontrollierenden Beamten ihm die Weiterfahrt untersagen und eine Blutprobe entnehmen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell