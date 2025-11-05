POL-NOM: 51-jähriger Pkw-Fahrer mit über zwei Promille erwischt
Northeim (ots)
37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Dienstag, 04.11.2025, 12.20 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Die Polizei Northeim führte am Dienstagmittag eine Verkehrskontrolle bei einem 51-jährigen Mann durch, welcher mit seinem Pkw die Güterbahnhofstraße in Northeim befuhr. Während der Kontrolle wurde auch ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Fahrer durchgeführt. Das Ergebnis: Knapp 2,2 Promille. Schließlich mussten die kontrollierenden Beamten ihm die Weiterfahrt untersagen und eine Blutprobe entnehmen.
Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss eingeleitet.
