PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Palme von Grundstück entwendet, Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck, Hindenburgstraße, Mi. 05.11.2025, 09:45-11:00 Uhr

Einbeck(pfa)

Am Mittwoch, dem 05.11.2025 wurde in der Zeit zwischen 09:45 - 11:00 Uhr eine zwei Meter große Palme vom Grundstück des 81-jährigen Geschädigten aus Greene entwendet. Die Pflanze befand sich in einem quadratischen rot-orange-farbigen Kübel, der einen Durchmesser von ca. einem halben Meter hat. Die Schadenshöhe wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Einbeck entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 12:04

    POL-NOM: Einbruch in Lagerhalle - mehrere Baumaschinen entwendet

    Northeim (ots) - 37154 Northeim/ OT Lagershausen, Denkershäuser Landstraße, Dienstag, 04.11.2025, 19.00 Uhr - 21.30 Uhr NORTHEIM (mil) - Mindestens eine bislang unbekannte Person hebelte am Dienstagabend mittels eines unbekanntem Werkzeuges eine Nebentür einer Lagerhalle an der o.g. Örtlichkeit auf. Im weiteren Verlauf werden mehrere Baumaschinen aus der Lagerhalle entwendet und die Tatörtlichkeit in unbekannte ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 08:19

    POL-NOM: 51-jähriger Pkw-Fahrer mit über zwei Promille erwischt

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Dienstag, 04.11.2025, 12.20 Uhr NORTHEIM (mil) - Die Polizei Northeim führte am Dienstagmittag eine Verkehrskontrolle bei einem 51-jährigen Mann durch, welcher mit seinem Pkw die Güterbahnhofstraße in Northeim befuhr. Während der Kontrolle wurde auch ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Fahrer durchgeführt. Das Ergebnis: Knapp 2,2 Promille. Schließlich ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 14:52

    POL-NOM: Betrüger im Landkreis Northeim unterwegs - Präventionshinweise

    Northeim (ots) - LANDKREIS NORTHEIM (Wol) Die Polizei Northeim möchte aufgrund Meldungen in der letzten Woche vor Tricks, mit denen Betrüger versuchen, die Arglosigkeit vor allem älterer Menschen auszunutzen, warnen. Im Landkreis Northeim wurden Hinterbliebene, die gerade einen Trauerfall zu beklagen hatten, von verdächtigen Personen mit dem Hinweis aufgesucht, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren