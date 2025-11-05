Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Palme von Grundstück entwendet, Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Hindenburgstraße, Mi. 05.11.2025, 09:45-11:00 Uhr

Einbeck(pfa)

Am Mittwoch, dem 05.11.2025 wurde in der Zeit zwischen 09:45 - 11:00 Uhr eine zwei Meter große Palme vom Grundstück des 81-jährigen Geschädigten aus Greene entwendet. Die Pflanze befand sich in einem quadratischen rot-orange-farbigen Kübel, der einen Durchmesser von ca. einem halben Meter hat. Die Schadenshöhe wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Einbeck entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell