Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Northeim (ots)

37574 Einbeck, Walter-Poser-Straße, Mittwoch, 05.11.2025, 20.00 - 22.04 Uhr

EINBECK (mil) -

Unbekannte Täter begaben sich am Mittwochabend in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr auf das Dach eines Lebensmittelgeschäftes in der Walter-Poser-Straße in Einbeck. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschafften sie über den Dacheinstieg Zugang zur Zwischendecke des Geschäftes. Ersten Erkenntnissen nach wurden hierbei die noch im Gebäudeinneren befindlichen Mitarbeiter wahrgenommen und von einer weiteren Tatausführung abgesehen. Eine Mitarbeiterin bemerkte die Tat und informierte umgehend die Polizei.

Eine Absuche des Nahbereiches mittels Polizeihubschrauber verlief erfolglos. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
