Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vor der Polizei geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Weil sie beim Anblick eines Streifenwagens die Flucht ergriffen, haben zwei junge Männer am Montagnachmittag in der Innenstadt die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten auf sich gezogen. Die Polizisten waren auf Streife unterwegs und kamen kurz nach 13 Uhr an der Heiligenstraße vorbei, wo die Männer standen. Weil diese wie aufgescheucht davonrannten, folgten die Beamten den beiden.

Einen der Männer konnten die Einsatzkräfte kurz darauf in der Osterstraße stellen und einer Kontrolle unterziehen. Er hatte unterwegs etwas weggeworfen. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um zwei Tüten mit Cannabis sowie eine Feinwaage. Das Rauschgift und die Waage wurden sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Auf den 19-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

