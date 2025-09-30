PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Finanzieller Schaden durch Anlagebetrug

Kreis Kusel (ots)

Einen hohen finanziellen Schaden hat ein Mann aus dem Landkreis Kusel erlitten. Wie der 54-Jährige bei der Kripo anzeigte, war er vor ein paar Monaten im Internet auf eine Plattform für Kapitalinvestitionen gestoßen, die ihm geeignet erschien, um Geld in Kryptowährungen anzulegen. Nach einer ersten Kontaktaufnahme veranlasste der Mann in der Folge mehrere Überweisungen, insgesamt ein sechsstelliger Betrag. Die versprochene "Ware" blieb jedoch aus, und als der 54-Jährige eine Rückzahlung forderte, wurde diese abgelehnt. Deshalb entschloss sich der Mann jetzt dazu, die Polizei einzuschalten. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Betrugsverdacht aufgenommen.

Auf den Präventionsseiten der Polizei im Internet informieren die Experten des "Programms Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) unter www.polizei-beratung.de auch über Betrugsmaschen wie den sogenannten "Trading Scam", also den Handels- und Anlagebetrug im Internet. Tipps, woran man betrügerische Angebote erkennt und wie man sich schützen kann, finden Sie hier: https://s.rlp.de/j4QN8dP |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 13:46

    POL-PPWP: Frau auf Parkplatz bedrängt?

    Kaiserslautern (ots) - Mit einem sogenannten Grapscher hatte es eine junge Frau am späten Freitagabend am Opelkreisel zu tun. Wie die 22-Jährige bei der Polizei anzeigte, war sie kurz vor Mitternacht nach einer Veranstaltung auf dem Weg zu ihrem Auto, als ihr ein unbekannter Mann begegnete. Der Unbekannte sei ihr bis zum Parkplatz gefolgt und habe ihr zwischen die Beine gegriffen. Die Frau fing daraufhin an zu schreien ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:43

    POL-PPWP: Täter aufgeschreckt - Brand verhindert

    Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Dank aufmerksamer Zeugen ist ein Brand in der Nacht zu Freitag glimpflich ausgegangen. Die beiden Männer hatten gegen 1.30 Uhr in der Jakob-Meyer-Straße einen Unbekannten aufgescheucht, der offenbar gerade versuchte, an einem geparkten Pkw zu zündeln. Der Täter ergriff die Flucht und das Feuer ging von alleine wieder aus. Zurück blieb eine leichte Beschädigung an dem ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:42

    POL-PPWP: Mit Nacktaufnahmen erpresst

    Kaiserslautern (ots) - Nachdem er einer unbekannten Frau Nacktbilder geschickt hat, ist ein Mann aus Kaiserslautern am Wochenende erpresst worden. Wie der 29-Jährige am Sonntag bei der Polizei anzeigte, hatte er mit der Frau am Samstagabend über einen Handymessengerdienst gechattet. Dabei habe er auch Bilder seines entblößten Intimbereichs verschickt. Seine Chat-Partnerin habe ihn anschließend unter Druck gesetzt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren