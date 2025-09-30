Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Finanzieller Schaden durch Anlagebetrug

Kreis Kusel (ots)

Einen hohen finanziellen Schaden hat ein Mann aus dem Landkreis Kusel erlitten. Wie der 54-Jährige bei der Kripo anzeigte, war er vor ein paar Monaten im Internet auf eine Plattform für Kapitalinvestitionen gestoßen, die ihm geeignet erschien, um Geld in Kryptowährungen anzulegen. Nach einer ersten Kontaktaufnahme veranlasste der Mann in der Folge mehrere Überweisungen, insgesamt ein sechsstelliger Betrag. Die versprochene "Ware" blieb jedoch aus, und als der 54-Jährige eine Rückzahlung forderte, wurde diese abgelehnt. Deshalb entschloss sich der Mann jetzt dazu, die Polizei einzuschalten. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Betrugsverdacht aufgenommen.

Auf den Präventionsseiten der Polizei im Internet informieren die Experten des "Programms Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) unter www.polizei-beratung.de auch über Betrugsmaschen wie den sogenannten "Trading Scam", also den Handels- und Anlagebetrug im Internet. Tipps, woran man betrügerische Angebote erkennt und wie man sich schützen kann, finden Sie hier: https://s.rlp.de/j4QN8dP |cri

