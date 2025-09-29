PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Nacktaufnahmen erpresst

Kaiserslautern (ots)

Nachdem er einer unbekannten Frau Nacktbilder geschickt hat, ist ein Mann aus Kaiserslautern am Wochenende erpresst worden. Wie der 29-Jährige am Sonntag bei der Polizei anzeigte, hatte er mit der Frau am Samstagabend über einen Handymessengerdienst gechattet. Dabei habe er auch Bilder seines entblößten Intimbereichs verschickt.

Seine Chat-Partnerin habe ihn anschließend unter Druck gesetzt und Geld gefordert - andernfalls würde sie die Aufnahmen veröffentlichen. Der 29-Jährige überwies nach eigenen Angaben einen zweistelligen Betrag über einen Online-Zahlungsdienst. Danach wandte er sich Hilfe suchend an die Polizei.

Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Erpressung aufgenommen und empfiehlt noch einmal deutlich: Versenden Sie keine kompromittierenden Aufnahmen - egal ob Foto oder Video - an Online-Bekanntschaften, die Sie überhaupt nicht einschätzen können. Das Phänomen der sogenannten "Sextortion" (Erpressung mit Intimaufnahmen) ist keine Seltenheit! |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

