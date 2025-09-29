PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher scheitern an Hauseingangstür

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind am Wochenende in der St.-Franziskus-Straße an einer Hauseingangstür gescheitert. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses entdeckte am Sonntag "verdächtige Spuren" an der Tür und verständigte die Polizei.

Demnach versuchten Unbekannte zwischen Samstagabend, 22.15 Uhr, und Sonntagmittag, 13 Uhr, die Haustür mit einem unbekannten Werkzeug aufzuhebeln. Es gelang ihnen aber nicht, die Tür zu öffnen und in das Gebäude einzudringen. Gestohlen wurde nichts. Zurück blieb ein Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von mehreren hundert Euro.

Täterhinwiese gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

