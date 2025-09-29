Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Diebstahl EC-Karte benutzt

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Spicherer Straße an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht. Am Sonntagvormittag fiel der Fahrzeughalterin auf, dass sich unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Weise Zugang zu ihrem Pkw verschafft und den Innenraum durchsucht haben.

Obwohl der Wagen direkt in der Einfahrt der Wohnanschrift stand, gelang es den Dieben, sich eine Tasche samt Inhalt unter den Nagel zu reißen. Mit den dabei erbeuteten EC- und Kreditkarten tätigten sie offenbar mehrere Einkäufe. Die Frau stellte in ihrem Online-Banking fest, dass für den folgenden Werktag mehrere Abbuchungen vorgemerkt waren.

Die Kripo ermittelt deshalb sowohl wegen des Diebstahls als auch wegen der unbefugten Nutzung der Karten. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Donnerstag (25.09.), 17 Uhr, und Sonntag, (27.09.), 9.30 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Täter oder benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-13312 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell