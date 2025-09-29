PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPWP: Frau auf Parkplatz bedrängt?

Kaiserslautern (ots)

Mit einem sogenannten Grapscher hatte es eine junge Frau am späten Freitagabend am Opelkreisel zu tun. Wie die 22-Jährige bei der Polizei anzeigte, war sie kurz vor Mitternacht nach einer Veranstaltung auf dem Weg zu ihrem Auto, als ihr ein unbekannter Mann begegnete. Der Unbekannte sei ihr bis zum Parkplatz gefolgt und habe ihr zwischen die Beine gegriffen.

Die Frau fing daraufhin an zu schreien und rannte zu einer Personengruppe, die in der Nähe stand. Diese half ihr, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Gegenüber den Beamten bestritt der 36-Jährige den Vorfall. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

