Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter aufgeschreckt - Brand verhindert

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen ist ein Brand in der Nacht zu Freitag glimpflich ausgegangen. Die beiden Männer hatten gegen 1.30 Uhr in der Jakob-Meyer-Straße einen Unbekannten aufgescheucht, der offenbar gerade versuchte, an einem geparkten Pkw zu zündeln. Der Täter ergriff die Flucht und das Feuer ging von alleine wieder aus.

Zurück blieb eine leichte Beschädigung an dem Fahrzeug. Die genaue Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Die Ermittlungen nach dem Verursacher laufen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

