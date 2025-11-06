Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall - drei Personen leicht verletzt

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau/ OT Katlenburg, B241, Mittwoch, 05.11.2025, 19.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 51-jährige Frau befuhr die B241 aus Katlenburg in Richtung Hammenstedt. Am Ortsausgang Katlenburg übersah sie die an einer roten Ampel wartenden 49-jährige Frau mit ihrem Pkw. Es kam zum Auffahrunfall, wodurch der Pkw der 49-jährigen Frau auf einen weiteren Pkw aufgeschoben wurde.

Sowohl die 51-jährige Unfallverursacherin als auch die 49-jährige Pkw-Fahrerin und ihre 16 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3500,00 Euro. Die Fahrzeuge der 51- und 49-jährigen Fahrerinnen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell