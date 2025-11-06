PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall - drei Personen leicht verletzt

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau/ OT Katlenburg, B241, Mittwoch, 05.11.2025, 19.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 51-jährige Frau befuhr die B241 aus Katlenburg in Richtung Hammenstedt. Am Ortsausgang Katlenburg übersah sie die an einer roten Ampel wartenden 49-jährige Frau mit ihrem Pkw. Es kam zum Auffahrunfall, wodurch der Pkw der 49-jährigen Frau auf einen weiteren Pkw aufgeschoben wurde.

Sowohl die 51-jährige Unfallverursacherin als auch die 49-jährige Pkw-Fahrerin und ihre 16 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3500,00 Euro. Die Fahrzeuge der 51- und 49-jährigen Fahrerinnen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 08:38

    POL-NOM: Ohne gültigen Führerschein unterwegs und Unfall verursacht

    Northeim (ots) - Northeim 37154 Northeim, Bahnhofstraße, Mittwoch, 05.11.2025, 17.10 Uhr NORTHEIM (mil) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag auf der Bahnhofstraße in Northeim. Ein 20-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Göttinger Straße und wollte im weiteren Verlauf nach links in Richtung Breiter Weg ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 08:20

    POL-NOM: Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

    Northeim (ots) - 37574 Einbeck, Walter-Poser-Straße, Mittwoch, 05.11.2025, 20.00 - 22.04 Uhr EINBECK (mil) - Unbekannte Täter begaben sich am Mittwochabend in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr auf das Dach eines Lebensmittelgeschäftes in der Walter-Poser-Straße in Einbeck. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschafften sie über den Dacheinstieg Zugang zur Zwischendecke des Geschäftes. Ersten Erkenntnissen ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 12:39

    POL-NOM: Palme von Grundstück entwendet, Zeugen gesucht

    Einbeck (ots) - - 37574 Einbeck, Hindenburgstraße, Mi. 05.11.2025, 09:45-11:00 Uhr Einbeck(pfa) Am Mittwoch, dem 05.11.2025 wurde in der Zeit zwischen 09:45 - 11:00 Uhr eine zwei Meter große Palme vom Grundstück des 81-jährigen Geschädigten aus Greene entwendet. Die Pflanze befand sich in einem quadratischen rot-orange-farbigen Kübel, der einen Durchmesser von ca. einem halben Meter hat. Die Schadenshöhe wird auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren