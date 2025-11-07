PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter Fahrer beschädigen Pkw - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bahnhofstraße, Donnerstag, 06.11.2025, 07.00 Uhr

Northeim (mil) -

Ein 67-jähriger Mann befuhr mit seinem silberfarbenen Sprinter die Bahnhofstraße in Richtung Göttinger Straße. Auf Grund einer rotzeigenden Ampel am Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/ Güterbahnhofstraße musste er halten. Zu diesem Zeitpunkt befuhren drei bislang unbekannte männliche Personen mit ihren E-Scootern aus Richtung Güterbahnhofstraße in Richtung der Bahnunterführung in der Bahnhofstraße. Beim Vorbeifahren an dem Sprinter des 67-jährigen Mannes beschädigte eine der Personen den rechten Außenspiegel des Fahrzeuges, wodurch das Spiegelglas vollständig zerstört wurde. Die E-Scooter Fahrer setzten ihre Fahrt in Richtung Bahnhofsunterführung fort. Eine Person war mit einer roten Jacke bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen E-Scooter Fahrern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 07:18

    POL-NOM: Polizei sucht blauen Transporter - Diebstahl von Reifen

    Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Brinkstraße, Donnerstag, 06.11.2025, 11.25 Uhr NORTHEIM (mil) - Mindestens eine bislang unbekannte Person entwendete am Mittwochvormittag einen Satz Sommerreifen inkl. Felgen von einem Privatgrundstück in der Brinkstraße in Hardegsen. Anschließend flüchtete sie mit einem blauen Transporter in Richtung Fredelsloh. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat, dem Transporter oder der ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 08:44

    POL-NOM: Auffahrunfall - drei Personen leicht verletzt

    Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau/ OT Katlenburg, B241, Mittwoch, 05.11.2025, 19.40 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine 51-jährige Frau befuhr die B241 aus Katlenburg in Richtung Hammenstedt. Am Ortsausgang Katlenburg übersah sie die an einer roten Ampel wartenden 49-jährige Frau mit ihrem Pkw. Es kam zum Auffahrunfall, wodurch der Pkw der 49-jährigen Frau auf einen weiteren Pkw aufgeschoben wurde. Sowohl die 51-jährige ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 08:38

    POL-NOM: Ohne gültigen Führerschein unterwegs und Unfall verursacht

    Northeim (ots) - Northeim 37154 Northeim, Bahnhofstraße, Mittwoch, 05.11.2025, 17.10 Uhr NORTHEIM (mil) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag auf der Bahnhofstraße in Northeim. Ein 20-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Göttinger Straße und wollte im weiteren Verlauf nach links in Richtung Breiter Weg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren