POL-NOM: E-Scooter Fahrer beschädigen Pkw - Zeugen gesucht

37154 Northeim, Bahnhofstraße, Donnerstag, 06.11.2025, 07.00 Uhr

Northeim (mil) -

Ein 67-jähriger Mann befuhr mit seinem silberfarbenen Sprinter die Bahnhofstraße in Richtung Göttinger Straße. Auf Grund einer rotzeigenden Ampel am Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/ Güterbahnhofstraße musste er halten. Zu diesem Zeitpunkt befuhren drei bislang unbekannte männliche Personen mit ihren E-Scootern aus Richtung Güterbahnhofstraße in Richtung der Bahnunterführung in der Bahnhofstraße. Beim Vorbeifahren an dem Sprinter des 67-jährigen Mannes beschädigte eine der Personen den rechten Außenspiegel des Fahrzeuges, wodurch das Spiegelglas vollständig zerstört wurde. Die E-Scooter Fahrer setzten ihre Fahrt in Richtung Bahnhofsunterführung fort. Eine Person war mit einer roten Jacke bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen E-Scooter Fahrern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

