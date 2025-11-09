POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr
Northeim (ots)
37176 Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446, Samstag, 08.11.2025, 21:25 Uhr
Nörten-Hardenberg (cho)
Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten bei einem 34-jährigen Fahrzeugführer aus Salzgitter alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab schließlich einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Nach Entnahme einer Blutprobe und der Beschlagnahme des Führerscheins wurde der 34-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.
