POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr

Northeim (ots) - Bad Gandersheim (pel), Wrescherode, Samstag, 08.11.2025, 10:45 Uhr. Am Samstag, den 08.11.2025 kam es gegen 10:45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand. Ein 19-jähriger Bewohner hatte vermutlich ein Gefäß unbeaufsichtigt auf dem Herd gelassen, so dass dieses Feuer fing. Durch einen 45-jährigen Nachbarn konnte der Brand mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Hierbei verletzte er sich ...

