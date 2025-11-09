PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446, Samstag, 08.11.2025, 21:25 Uhr

Nörten-Hardenberg (cho)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten bei einem 34-jährigen Fahrzeugführer aus Salzgitter alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab schließlich einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Nach Entnahme einer Blutprobe und der Beschlagnahme des Führerscheins wurde der 34-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

