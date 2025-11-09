PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar (La) - In der Nacht von Donnerstag, dem 06.11.2025 und Freitag, dem 07.11.2025 wurde durch bislang unbekannte Täter in der Bürgermeister-Schönitz-Straße in Uslar ein auf einem Anhänger abgestellter Polsterstuhl in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch die eingesetzten Beamten des Polizeikommissariats Uslar gelöscht werden, sodass ein Feuerwehreinsatz nicht notwendig wurde. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Uslar (Tel.:05571-80060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 07:32

    POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr

    Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446, Samstag, 08.11.2025, 21:25 Uhr Nörten-Hardenberg (cho) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten bei einem 34-jährigen Fahrzeugführer aus Salzgitter alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab schließlich einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Nach Entnahme einer Blutprobe und der Beschlagnahme des Führerscheins wurde der 34-Jährige ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 17:37

    POL-NOM: Küchenbrand mit einer leichtverletzten Person

    Northeim (ots) - Bad Gandersheim (pel), Wrescherode, Samstag, 08.11.2025, 10:45 Uhr. Am Samstag, den 08.11.2025 kam es gegen 10:45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand. Ein 19-jähriger Bewohner hatte vermutlich ein Gefäß unbeaufsichtigt auf dem Herd gelassen, so dass dieses Feuer fing. Durch einen 45-jährigen Nachbarn konnte der Brand mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Hierbei verletzte er sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren