Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar (La) - In der Nacht von Donnerstag, dem 06.11.2025 und Freitag, dem 07.11.2025 wurde durch bislang unbekannte Täter in der Bürgermeister-Schönitz-Straße in Uslar ein auf einem Anhänger abgestellter Polsterstuhl in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch die eingesetzten Beamten des Polizeikommissariats Uslar gelöscht werden, sodass ein Feuerwehreinsatz nicht notwendig wurde. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Uslar (Tel.:05571-80060) in Verbindung zu setzen.

