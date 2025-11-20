LPI-NDH: Karambolage in der Gerhart-Hauptmann-Straße

Wachstedt (ots) - Am Donnerstag war eine Autofahrerin gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße aus Richtung Heuthen kommend in Fahrtrichtung Wachstedt unterwegs. Im Bereich einer Kurve kam das Fahrzeug bei winterlichen Straßenverhältnissen nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Autofahrerin erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. An einem Kurvenzeichen sowie am Pkw entstand ...

