PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Westerberg: Zigarettenautomat mit Böller zerstört - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Lotter Straße haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag ihr Unwesen getrieben. Gegen 1 Uhr zerstörten die Täter einen Zigarettenautomaten an der Ecke zur Augustenburger Straße mit einem Böller. Mehrere Anwohner wurden durch den Knall aus ihrem Schlaf gerissen und riefen die Polizei. Beamte konnte am Tatort nur noch den völlig zerstörten Automaten vorfinden, von den Tätern fehlte jede Spur. Nun suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise zu den Kriminellen oder möglichen Fluchtfahrzeugen geben können. Hinweise werden unter 0541/327-3203 entgegengenommen. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 15:29

    POL-OS: Osnabrück: Verkehrskontrolle endet mit U-Haft

    Osnabrück (ots) - Am späten Samstagabend wollten Einsatzkräfte an einer Tankstelle an der Iburger Straße einen Autofahrer kontrollieren. Der Mann hatte seinen Wagen dort zuvor abgestellt und sich noch vor Beginn der Kontrolle entfernt. Kurz darauf kehrte er zu seinem Pkw zurück. Als die Polizisten ihn ansprachen ergriff er zu Fuß die Flucht. In der Straße Am Wulfekamp konnte der Mann schließlich hinter einem Bulli ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 14:24

    POL-OS: Melle: Verkehrsunfall mit verletzter Person und anschließender Unfallflucht

    Osnabrück (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 08:55 Uhr, kam es auf der Dissener Straße (L94) im Meller Ortsteil Wellingholzhausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Pkw die L94 in Richtung Dissen und geriet kurz vor dem Übergang zur Rechenbergstraße aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren