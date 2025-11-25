Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Westerberg: Zigarettenautomat mit Böller zerstört - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

In der Lotter Straße haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag ihr Unwesen getrieben. Gegen 1 Uhr zerstörten die Täter einen Zigarettenautomaten an der Ecke zur Augustenburger Straße mit einem Böller. Mehrere Anwohner wurden durch den Knall aus ihrem Schlaf gerissen und riefen die Polizei. Beamte konnte am Tatort nur noch den völlig zerstörten Automaten vorfinden, von den Tätern fehlte jede Spur. Nun suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise zu den Kriminellen oder möglichen Fluchtfahrzeugen geben können. Hinweise werden unter 0541/327-3203 entgegengenommen. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

