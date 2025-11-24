Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Verkehrsunfall mit verletzter Person und anschließender Unfallflucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 08:55 Uhr, kam es auf der Dissener Straße (L94) im Meller Ortsteil Wellingholzhausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Pkw die L94 in Richtung Dissen und geriet kurz vor dem Übergang zur Rechenbergstraße aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi A6, der von einer 33 Jahre alten Frau aus Hüllhorst gefahren wurde. Der Audi wurde durch die Kollision nach rechts von der Fahrbahn abgedrängt und prallte gegen die Leitplanke. Die Fahrerin wurde leicht verletzt; am Fahrzeug sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden.

Der unfallverursachende Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen dunklen Kombi handeln.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 05422 92260 bei der Dienststelle in Melle zu melden.

