Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Wallenhorst/Rulle: Zeugen nach Tageswohnungseinbrüchen gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagnachmittag (14 Uhr) und Samstagabend (23.30 Uhr) ist ein Wohnhaus im Brunnenweg zum Ziel von Einbrecher geworden. Die Kriminellen verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude unweit der Berta-Karlik-Straße und durchwühlten sämtliche Räume. Mit Wertsachen machten sie sich schließlich aus dem Staub. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und bittet nun Zeugen um Hinweise zu der Tat oder den Tätern. Am selben Nachmittag wurde ebenfalls in ein Wohnhaus in Bramsche(Hemker Straße/Ecke Goethestraße) eingebrochen. Auch hier durchsuchten die Täter nahezu das gesamte Haus. Hinweise zu den Taten nimmt nun die Polizei aus Bramsche unter 05461/94530 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell