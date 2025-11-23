Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Zugmaschine während der Fahrt in Brand geraten - Fahrbahn zeitweise gesperrt

Am Samstagvormittag kam es auf der Lindenstraße in zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 11 Uhr fing ein Traktor während der Fahrt aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Traktor bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Bramsche löschte das Feuer und verhinderte ein Übergreifen auf den angekoppelten Anhänger. Für die Dauer der Löscharbeiten und der anschließenden Fahrbahnreinigung wurde die Lindenstraße temporär voll gesperrt. Der Betriebshof Bramsche übernahm die Reinigung der betroffenen Fläche. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde zudem die Untere Wasserbehörde informiert. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

