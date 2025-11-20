Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Kellerbrand in Einfamilienhaus

Größerer Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Osnabrück (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es in der Thüringer Straße in Hasbergen zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 14:00 Uhr bemerkte ein Bewohner des Einfamilienhauses eine deutliche Rauchentwicklung, die vom dem Keller des Hauses ausging. Innerhalb kürzester Zeit zog der Rauch durch sämtliche Stockwerke des Hauses. Feuerwehr und Polizei wurden umgehend alarmiert.

Beim Eintreffen am Brandort begann die Feuerwehr sofort mit der Brandbekämpfung. Im Keller des Hauses stellten die Einsatzkräfte den Ursprung des Brandes fest, der nach derzeitigen Erkenntnissen von dort gelagerten Akkus ausging. Diese hatten aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Der Brand konnte von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Durch die massive Rauchentwicklung wurde das Wohnhaus erheblich beschädigt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die beiden Bewohner, eine 84-jährige Frau und ein 82-jähriger Mann erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden vor Ort durch Rettungskräfte untersucht und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und zur Ursache des Feuers dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell