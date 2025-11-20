Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Bissendorf: Verfolgungsfahrt auf der A30 - Minderjähriger Autofahrer flüchtet vor Kontrolle

Osnabrück (ots)

Am frühen Mittwochabend, gegen 18.15 Uhr, beabsichtigten Osnabrücker Polizisten auf der A30 (RF Hannover) in Höhe der Anschlussstelle Hellern einen Fiat Punto mit vier Personen anzuhalten und zu kontrollieren. Trotz der Anhaltesignale beschleunigte der Fahrer seinen Wagen stark auf bis zu 170 km/h und flüchtete.

Während der Flucht nutzte der Fahrer zeitweise den Standstreifen zum Überholen und verursachte mehrere gefährliche Situationen. An der Anschlussstelle Gesmold verließ er die Autobahn und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Ortsbereich Gesmold fort. Dabei wurden mehrere Kreuzungsbereiche ohne Beachtung der Vorfahrt passiert. Anschließend fuhr der Wagen in Richtung Bissendorf weiter.

In der Borgloher Straße in Holte stoppte der Autofahrer schließlich eigenständig. Die vier Insassen - ein 16-Jähriger sowie drei junge Erwachsene - wurden kontrolliert. An dem Wagen waren Kennzeichen angebracht, die ursprünglich zu einem abgemeldeten Audi gehörten. Auf den Schildern befanden sich Plaketten, die von zuvor entwendeten Kennzeichen stammen. Das entwendete Kennzeichenpaar wurde im Fahrzeug aufgefunden.

Der 16-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen seinen Eltern übergeben. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zu den festgestellten Verkehrsdelikten sowie zu den mutmaßlich manipulierten und entwendeten Kennzeichen dauern an. Zeugen, die von dem Fahrverhalten des Fiat gefährdet wurden, werden gebeten sich unter 0541/327-2515 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

