Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrten unter Einfluss berauschender Mittel

Saalfeld (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025 gegen 12:45 Uhr, führten Beamte des ID Saalfeld in Rudolstadt, Oststraße eine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurde der Fahrer eines VW Caddy einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde festgestellt, dass der 43 jährige polnische Staatsbürger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüberhinaus wurde mit ihm ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Cannabis. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt.

Am Samstag, den 15.11.2025 gegen 03:00 Uhr, wurde der Fahrer eines E-Scooter in Rudolstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Methamphetamin. Auf Grund dieses Testes wurde eine Blutentnahme angeordnet. Dem 37 jährigen Fahrer droht nun ein Fahrverbot von einem Monat und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zudem drohen ihm 2 Punkte in Flensburg.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

