Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Pößneck (ots)

Am Freitag, dem 14.11.2025, kamen Polizeibeamte der PI Saale-Orla um 18:19 Uhr im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme in der Pößnecker Bahnhofstraße, Ecke Poststraße, zum Einsatz. Der beteiligte Motorradfahrer kam aus der Poststraße und wollte die Bahnhofstraße überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW Peugeot und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Klinikum Jena verbracht. Der PKW Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrzeuge der Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

