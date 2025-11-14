PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol bzw. ohne Fahrerlaubnis

Pößneck/Wurzbach (ots)

Am Donnerstag, dem 13.11.2025 gegen 21.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Saalfelder Straße in Pößneck einen 37-jährigen Seat-Fahrer. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Aus diesem Grund wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am selben Tag, gegen 23.00 Uhr, stellten Beamte bei einer weiteren Kontrolle in der Straße "Kirchberg" in Wurzbach einen Fahrer fest, der ohne erforderliche Fahrerlaubnis, mit dem Auto unterwegs war. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen diesen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 10:43

    LPI-SLF: Gefälschte 50-Euro-Scheine

    Saalfeld (ots) - Am Donnerstag, dem 13.11.2025 gegen 18.00 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Saalstraße in Saalfeld, dass eine Kundin versucht habe, mit einem offensichtlich gefälschten 50-Euro-Schein zu bezahlen. Nachdem die Verkäuferin die Frau darauf ansprach, verließ diese sofort das Geschäft. In den vergangenen Wochen kam es, im Bereich Saalfeld, Bad Blankenburg und Königsee zu ähnlichen ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:29

    LPI-SLF: Zwei Verletzte nach Fahrfehler eines 83-Jährigen

    Frankenblick (ots) - Am Donnerstagvormittag ereignete sich in der Kohlgasse in Frankenblick ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Kurz nach 10:00 Uhr verlor ein 83-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem er offenbar Gas- und Bremspedal verwechselte. In der Folge beschleunigte der Pkw stark und kollidierte mit hoher Geschwindigkeit mit einem weiteren Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:15

    LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht: 34-Jähriger meldet sich nach umfangreichen Suchmaßnahmen

    Schmiedefeld (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es in Schmiedefeld zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 06:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein verunfalltes Fahrzeug im Bereich der Schmiedefelder Straße/ Bahnhof. Beim Eintreffen der Polizeikräfte befand sich weder eine Person am Pkw noch ein möglicher Unfallverursacher vor Ort. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren