Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol bzw. ohne Fahrerlaubnis

Pößneck/Wurzbach (ots)

Am Donnerstag, dem 13.11.2025 gegen 21.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Saalfelder Straße in Pößneck einen 37-jährigen Seat-Fahrer. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Aus diesem Grund wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am selben Tag, gegen 23.00 Uhr, stellten Beamte bei einer weiteren Kontrolle in der Straße "Kirchberg" in Wurzbach einen Fahrer fest, der ohne erforderliche Fahrerlaubnis, mit dem Auto unterwegs war. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen diesen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

