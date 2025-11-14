Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verletzte nach Fahrfehler eines 83-Jährigen

Frankenblick (ots)

Am Donnerstagvormittag ereignete sich in der Kohlgasse in Frankenblick ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Kurz nach 10:00 Uhr verlor ein 83-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, nachdem er offenbar Gas- und Bremspedal verwechselte. In der Folge beschleunigte der Pkw stark und kollidierte mit hoher Geschwindigkeit mit einem weiteren Fahrzeug.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde zudem ein drittes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. Die Beifahrerin des 83-Jährigen erlitt leichte Verletzungen. Auch eine Verkehrsteilnehmerin aus dem beteiligten zweiten Pkw wurde verletzt.

Zwei Fahrzeuge, darunter das des Unfallverursachers, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

