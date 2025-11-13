Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sprayer auf frischer Tat gestellt.

Pößneck (ots)

Am Mittwoch, dem 12.11.2025 gegen 19.00 Uhr stellten Polizeibeamte an einem Stromhäuschen im Wernbuger Weg (nahe des Erlebnispark "Alte Molkerei") in Pößneck, eine Person fest, die dort gerade Graffiti sprühte. Als die Person die Polizeibeamten bemerkte, flüchtete sie und versteckte sich in einem nahegelegenen Gebüsch. Dort fanden ihn die Beamten und stellten seine Personalien fest. Anschließend wurde der 15-jährige Tatverdächtige durchsucht. Dabei fanden die Polizisten Spraydosen und pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F3 (allgem. bekannt als Böller, welche nur mit behördlicher Genehmigung besessen oder verwendet werden dürfen). Die Gegenstände wurden sichergestellt und der 15-jährige wurde an seinen Vater übergeben. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und dem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

