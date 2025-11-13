Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Traktorfahrer unter dem Einfluss von Alkohol.
Lehesten (ots)
Am Mittwoch, dem 12.11.2025 gegen 20.00 Uhr, hielten Polizeibeamte, in der Röttersdorfer Straße in Lehesten, einen Traktorfahrer an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Eine Atemalkoholmessung bei dem Traktorfahrer ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleitet.
