PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Traktorfahrer unter dem Einfluss von Alkohol.

Lehesten (ots)

Am Mittwoch, dem 12.11.2025 gegen 20.00 Uhr, hielten Polizeibeamte, in der Röttersdorfer Straße in Lehesten, einen Traktorfahrer an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Eine Atemalkoholmessung bei dem Traktorfahrer ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 12:12

    LPI-SLF: Neue Erreichbarkeiten / Telefonnummern der Polizei in Pößneck

    Pößneck - Saale-Orla-Kreis (ots) - Die Dienststelle der Polizeistation Pößneck wurde nun komplett auf die neue Telefonanlage des Thüringer Landeskriminalamtes umgestellt. Die neue öffentliche Einwahl der Pößnecker Polizei lautet 0361 5743 75400. Die Dienststelle bleibt bis einschließlich Ende April weiterhin über die alten Rufnummern erreichbar, jedoch ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 11:47

    LPI-SLF: Verkehrsunfall auf der B85

    B85/ Gabe Gottes (ots) - Am Montagabend kam es kurz vor 23 Uhr auf der Bundesstraße 85 bei G Gabe Gottes zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurde. Ein 19-jähriger VW-Fahrer war aus Richtung Probstzella kommend auf der B85 in Richtung Gabe Gottes unterwegs. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang kam der junge Fahrer in einer Kurvenfolge mehrfach nach rechts von der Fahrbahn ab und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren