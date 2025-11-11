PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Sonneberg - 38-Jähriger in Gewahrsam genommen

Sonneberg (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bettelhecker Straße in Sonneberg zu einem polizeilichen Einsatz, nachdem mehrere Personen in Streit geraten waren.

Nach ersten Erkenntnissen ging ein 38-jähriger Mann während der Auseinandersetzung auf einen Zeugen zu und es kam zum Gerangel. Im Anschluss verständigten Passanten die Polizei. Der 38-Jährige verweigerte gegenüber den eingesetzten Beamten die Angabe seiner Personalien, schrie die Einsatzkräfte an und zeigte sich zunehmend aggressiv. Zudem bedrohte er die Polizisten verbal.

Da sich der Mann auch nach mehrfacher Aufforderung nicht beruhigte, sollte eine Identitätsfeststellung durchgeführt werden. Dabei leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, weshalb er gefesselt und in Gewahrsam genommen wurde. Während des Transports sowie im Gewahrsam beleidigte er die eingesetzten Beamten fortlaufend und verhielt sich weiterhin unkooperativ. Der Mann zog sich eine leichte Verletzung an der Lippe zu.

Aufgrund des psychischen Ausnahmezustands und der Gesamtumstände wurde der 38-Jährige anschließend unter polizeilicher Begleitung einer Zwangseinweisung im Krankenhaus Hildburghausen zugeführt.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 11:47

    LPI-SLF: Verkehrsunfall auf der B85

    B85/ Gabe Gottes (ots) - Am Montagabend kam es kurz vor 23 Uhr auf der Bundesstraße 85 bei G Gabe Gottes zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurde. Ein 19-jähriger VW-Fahrer war aus Richtung Probstzella kommend auf der B85 in Richtung Gabe Gottes unterwegs. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang kam der junge Fahrer in einer Kurvenfolge mehrfach nach rechts von der Fahrbahn ab und ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 09:31

    LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

    Rudolstadt (ots) - Am Montag, dem 10.11.2025 gegen 20.15 Uhr kontrollierten Polizisten auf der B88 in Rudolstadt einen 22-jährigen Audi-Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein entsprechender Test reagierte positiv auf Methamphetamin/Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ordnungswidrikeitenverfahren eingeleitet und eine ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 09:30

    LPI-SLF: Mann mit Haftbefehl bedroht Polizisten

    Saalfeld (ots) - Am Montag, dem 10.11.2025, gegen 23.15 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über eine augenscheinlich alkoholisierte Person, die an einer Tankstelle in der Christian-Wagner-Straße in Saalfeld ihr Fahrzeug betankte. Beim Eintreffen der Beamten bedrohte der Mann die Einsatzkräfte mit dem Leben. Daraufhin wurde der 44-Jährige zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert. Dabei leistete er Widerstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren