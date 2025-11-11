Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Sonneberg - 38-Jähriger in Gewahrsam genommen

Sonneberg (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bettelhecker Straße in Sonneberg zu einem polizeilichen Einsatz, nachdem mehrere Personen in Streit geraten waren.

Nach ersten Erkenntnissen ging ein 38-jähriger Mann während der Auseinandersetzung auf einen Zeugen zu und es kam zum Gerangel. Im Anschluss verständigten Passanten die Polizei. Der 38-Jährige verweigerte gegenüber den eingesetzten Beamten die Angabe seiner Personalien, schrie die Einsatzkräfte an und zeigte sich zunehmend aggressiv. Zudem bedrohte er die Polizisten verbal.

Da sich der Mann auch nach mehrfacher Aufforderung nicht beruhigte, sollte eine Identitätsfeststellung durchgeführt werden. Dabei leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen, weshalb er gefesselt und in Gewahrsam genommen wurde. Während des Transports sowie im Gewahrsam beleidigte er die eingesetzten Beamten fortlaufend und verhielt sich weiterhin unkooperativ. Der Mann zog sich eine leichte Verletzung an der Lippe zu.

Aufgrund des psychischen Ausnahmezustands und der Gesamtumstände wurde der 38-Jährige anschließend unter polizeilicher Begleitung einer Zwangseinweisung im Krankenhaus Hildburghausen zugeführt.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ein.

