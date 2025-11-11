PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Rudolstadt (ots)

Am Montag, dem 10.11.2025 gegen 20.15 Uhr kontrollierten Polizisten auf der B88 in Rudolstadt einen 22-jährigen Audi-Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein entsprechender Test reagierte positiv auf Methamphetamin/Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ordnungswidrikeitenverfahren eingeleitet und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

