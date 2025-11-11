Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln
Rudolstadt (ots)
Am Montag, dem 10.11.2025 gegen 20.15 Uhr kontrollierten Polizisten auf der B88 in Rudolstadt einen 22-jährigen Audi-Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein entsprechender Test reagierte positiv auf Methamphetamin/Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ordnungswidrikeitenverfahren eingeleitet und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.
