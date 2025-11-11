LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Saalfeld (ots) - Am Montag, dem 10.11.2025, gegen 23.15 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über eine augenscheinlich alkoholisierte Person, die an einer Tankstelle in der Christian-Wagner-Straße in Saalfeld ihr Fahrzeug betankte. Beim Eintreffen der Beamten bedrohte der Mann die Einsatzkräfte mit dem Leben. Daraufhin wurde der 44-Jährige zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert. Dabei leistete er Widerstand ...

