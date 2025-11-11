Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall auf der B85

B85/ Gabe Gottes (ots)

Am Montagabend kam es kurz vor 23 Uhr auf der Bundesstraße 85 bei G Gabe Gottes zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurde.

Ein 19-jähriger VW-Fahrer war aus Richtung Probstzella kommend auf der B85 in Richtung Gabe Gottes unterwegs. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang kam der junge Fahrer in einer Kurvenfolge mehrfach nach rechts von der Fahrbahn ab und lenkte jeweils gegen, um eine Kollision mit den Schutzplanken zu vermeiden. Dabei verlor er schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Leitplanke, kippte auf die Beifahrerseite und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Der Pkw kam im Bereich einer Bushaltestelle in der Ortschaft zum Stillstand.

Der 17-jährige Beifahrer wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Fahrer sowie ein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt. Alkohol- oder Drogeneinfluss konnten ausgeschlossen werden.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden im Frontbereich, sodass es durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Die B85 war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt und konnte kurz nach Mitternacht wieder vollständig freigegeben werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell