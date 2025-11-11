PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall auf der B85

B85/ Gabe Gottes (ots)

Am Montagabend kam es kurz vor 23 Uhr auf der Bundesstraße 85 bei G Gabe Gottes zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurde.

Ein 19-jähriger VW-Fahrer war aus Richtung Probstzella kommend auf der B85 in Richtung Gabe Gottes unterwegs. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang kam der junge Fahrer in einer Kurvenfolge mehrfach nach rechts von der Fahrbahn ab und lenkte jeweils gegen, um eine Kollision mit den Schutzplanken zu vermeiden. Dabei verlor er schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Leitplanke, kippte auf die Beifahrerseite und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Der Pkw kam im Bereich einer Bushaltestelle in der Ortschaft zum Stillstand.

Der 17-jährige Beifahrer wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Fahrer sowie ein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt. Alkohol- oder Drogeneinfluss konnten ausgeschlossen werden.

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden im Frontbereich, sodass es durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Die B85 war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt und konnte kurz nach Mitternacht wieder vollständig freigegeben werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 09:31

    LPI-SLF: Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

    Rudolstadt (ots) - Am Montag, dem 10.11.2025 gegen 20.15 Uhr kontrollierten Polizisten auf der B88 in Rudolstadt einen 22-jährigen Audi-Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein entsprechender Test reagierte positiv auf Methamphetamin/Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ordnungswidrikeitenverfahren eingeleitet und eine ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 09:30

    LPI-SLF: Mann mit Haftbefehl bedroht Polizisten

    Saalfeld (ots) - Am Montag, dem 10.11.2025, gegen 23.15 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über eine augenscheinlich alkoholisierte Person, die an einer Tankstelle in der Christian-Wagner-Straße in Saalfeld ihr Fahrzeug betankte. Beim Eintreffen der Beamten bedrohte der Mann die Einsatzkräfte mit dem Leben. Daraufhin wurde der 44-Jährige zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert. Dabei leistete er Widerstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren