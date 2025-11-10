Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Metelen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (07.11.), 16.00 Uhr und Sonntag (09.11.), 09.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Friduwistraße, Ecke Gronauer Straße eingestiegen.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster auf. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume. Sie öffneten Schränke sowie Schubladen und durchwühlten diese. Nach ersten Erkenntnissen machten die Unbekannten aber keine Beute.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell