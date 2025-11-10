PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Wohnhaus, Täter von Bewohnerin überrascht

Lengerich (ots)

Am Samstag (08.11.) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Eichendorffstraße eingestiegen.

Eine Bewohnerin hörte gegen 20.15 Uhr Geräusche und Stimmen im Haus. Als sie nachsah, erkannte sie im Erdgeschoss einen maskierten Mann, der eine Taschenlampe in der Hand hielt. Dieser flüchtete, als er die Bewohnerin sah.

Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: Er war männlich, etwa 1,85 Meter groß und er hatte eine normale Statur. Der Mann war komplett schwarz gekleidet und maskiert.

Eine Zeugin, die sich in der Nähe befand, sah kurze Zeit nach der Tat drei Männer, die zu Fuß in unbekannte Richtung flohen. Einer der Männer, so die Zeugin, trug eine schwarze Sturmhaube.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren