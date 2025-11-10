Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Wohnhaus, Täter von Bewohnerin überrascht

Lengerich (ots)

Am Samstag (08.11.) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Eichendorffstraße eingestiegen.

Eine Bewohnerin hörte gegen 20.15 Uhr Geräusche und Stimmen im Haus. Als sie nachsah, erkannte sie im Erdgeschoss einen maskierten Mann, der eine Taschenlampe in der Hand hielt. Dieser flüchtete, als er die Bewohnerin sah.

Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: Er war männlich, etwa 1,85 Meter groß und er hatte eine normale Statur. Der Mann war komplett schwarz gekleidet und maskiert.

Eine Zeugin, die sich in der Nähe befand, sah kurze Zeit nach der Tat drei Männer, die zu Fuß in unbekannte Richtung flohen. Einer der Männer, so die Zeugin, trug eine schwarze Sturmhaube.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

