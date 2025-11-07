Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Praxisräume

Tecklenburg (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Mittwoch (05.11.), 13.00 Uhr und Donnerstag (06.11.), 07.50 Uhr Zugang zu einer Praxis an der Wichernstraße, Ecke Pfarrer-Höhn-Straße, verschafft.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Tür auf und durchsuchten in den Räumen Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Lengerich, Telefon 0548/9337-4515.

