Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Wohnhaus

Tecklenburg (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (05.11), 10.00 Uhr und Donnerstag (06.11.), 10.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Auf dem Lohesch, Ecke Lohgarten eingestiegen.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie diverse Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

