Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (05.11.) und Donnerstag (06.11.) in zwei Autos an der Droste-Hülshoff-Straße eingestiegen.

Zwischen Mittwochabend, 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.00 Uhr haben Unbekannte einen Mercedes Transporter aufgebrochen. Der Wagen war in Höhe der Hausnummer 58d geparkt. Sie entwendeten daraus nach ersten Erkenntnissen eine Flex der Marke Makita, eine Flex der Marke Würth und einen Hochdruckreiniger. Der entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden.

An der Droste-Hülshoff-Straße 1 waren Unbekannte zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr und Donnerstag, 06.55 Uhr aktiv. Hier verschafften sich die Täter auf noch unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Audi. Daraus entwendeten sie ein Etui mit diversen Karten.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können. Hinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell