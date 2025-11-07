Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Pedelecfahrer schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag (06.11.) gegen 16.05 Uhr im Kreuzungsbereich Im Holtkamp/Südring/Blumenstraße/Gustav-Wayss-Straße gekommen.

Ein 28-jähriger Mann aus Nordwalde fuhr in einem Mercedes-Benz auf dem Südring und wollte von dort weiter auf die Straße Im Holtkamp fahren. Nach ersten Ermittlungen querte in dem Moment ein 23-jähriger Pedelecfahrer aus Emsdetten die Straße Im Holtkamp in Richtung Blumenstraße. Dabei kam es zur Kollision.

Der Emsdettener wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mercedes Benz blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.100 Euro.

